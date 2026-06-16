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НовостиОбщество16 июня 2026 13:00

Семья с ребенком получила новую квартиру в Кирове после защиты прокуратуры

Прокуратура Первомайского района добилась расселения семьи из аварийного дома
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокуратура помогла кировской семье получить благоустроенное жилье взамен признанного аварийным.

Прокуратура помогла кировской семье получить благоустроенное жилье взамен признанного аварийным.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Первомайского района Кирова провела проверку по обращению местной жительницы, которая жаловалась на нарушение законодательства о переселении из аварийного жилья.

Сотрудники ведомства установили, что дом на улице Красный Химик, в котором проживала заявительница с малолетним ребенком, еще в 2017 году признали аварийным и включили в программу переселения граждан. Однако чиновники своевременно не приняли меры, чтобы обеспечить семью другим жильем.

После вмешательства прокуратуры нарушение устранили и женщине с ребенком предоставили благоустроенную квартиру.