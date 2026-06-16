Семья с ребенком получила новую квартиру в Кирове после защиты прокуратуры

Прокуратура помогла кировской семье получить благоустроенное жилье взамен признанного аварийным. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Первомайского района Кирова провела проверку по обращению местной жительницы, которая жаловалась на нарушение законодательства о переселении из аварийного жилья.

Сотрудники ведомства установили, что дом на улице Красный Химик, в котором проживала заявительница с малолетним ребенком, еще в 2017 году признали аварийным и включили в программу переселения граждан. Однако чиновники своевременно не приняли меры, чтобы обеспечить семью другим жильем.

После вмешательства прокуратуры нарушение устранили и женщине с ребенком предоставили благоустроенную квартиру.