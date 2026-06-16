Уровень воды в реке Чепца в Кировской области снизился на 66 сантиметров Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю уровень воды в реке Чепца в Кирово-Чепецке снизился на 66 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время уровень воды составляет 106,65 метра от нуля по Балтийской системе высот. Во время весеннего половодья река поднималась до отметки 111,9 метра. Такой показатель зафиксировали 22 апреля.

Критическим уровнем при эксплуатации наплавного моста для движения легковушек – 105,8 метра, а грузовиков – 106,27 метра.