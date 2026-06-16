Житель Омутнинского района упал с лестницы и ударился головой в свой выходной

В Омутнинском районе мужчина поскользнулся на лестнице и упал с высоты ударившись головой. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Государственная инспекция труда в Кировской области выясняет обстоятельства несчастного случая, который произошел в Омутнинском районе.

По данным ведомства, в свой выходной день мужчина решил набрать опил для собственных нужд. Он забрался по лестнице и переступал на борт автомобиля, когда его нога соскользнула. Мужчина упал на землю и сильно ударился головой.

Заместитель руководителя Гострудинспекции А.Д. Логинов пояснил, что полученная травма признана тяжелой. Сейчас в ходе расследования специалисты устанавливают все детали и причины случившегося.