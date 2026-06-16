Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июня 2026 12:27

Житель Омутнинского района упал с лестницы и ударился головой в свой выходной

Мужчина хотел набрать опил для личных нужд и получил тяжелую травму при падении
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Омутнинском районе мужчина поскользнулся на лестнице и упал с высоты ударившись головой.

В Омутнинском районе мужчина поскользнулся на лестнице и упал с высоты ударившись головой.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Государственная инспекция труда в Кировской области выясняет обстоятельства несчастного случая, который произошел в Омутнинском районе.

По данным ведомства, в свой выходной день мужчина решил набрать опил для собственных нужд. Он забрался по лестнице и переступал на борт автомобиля, когда его нога соскользнула. Мужчина упал на землю и сильно ударился головой.

Заместитель руководителя Гострудинспекции А.Д. Логинов пояснил, что полученная травма признана тяжелой. Сейчас в ходе расследования специалисты устанавливают все детали и причины случившегося.