В Кировской области 223 семьи получили пособия после пересмотра отказов

Многодетным родителям в регионе назначили дополнительную выплату по 8 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда по Кировской области пересмотрело ранее вынесенные отрицательные решения о назначении единого пособия многодетным семьям. Пересмотр коснулся тех семей, у которых среднедушевой доход превышал прожиточный минимум не больше чем на 10 процентов. В итоге 223 семьи получили право на выплату, в которой им раньше отказали, а дополнительную финансовую поддержку назначили 638 детям.

Отмечается, что родителям не пришлось подавать новые заявления или собирать документы, так как процесс прошел полностью автоматически. Размер пособия составил 8 тысяч 175 рублей, что равняется половине регионального прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, что единое пособие объединило несколько прежних выплат - на детей до трех лет, от трех до семи и от восьми до семнадцати лет. Сейчас в Кировской области его получают родители более 38 тысяч детей, причем многодетные семьи остаются главной приоритетной категорией.