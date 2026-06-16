Пообещали сменить тарифы ЖКХ: мошенники украли у мужчины из Яранска 2,9 млн рублей

Мошенники украли у 85-летнего жителя Кировской области 2,9 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 85-летнего жителя Яранска 2,9 млн рублей под предлогом смены тарифа на электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Жителю Яранска позвонила неизвестная и представилась сотрудницей энергетической компании. Собеседница предложила горожанке сменить тариф по оплате за электричество на более выгодный. Мужчина согласился.

Через несколько дней жителю Кировской области позвонила еще одна женщина. Она представилась сотрудницей Следственного комитета. Звонившая утверждала, что по паспортным данным мужчины мошенники открыли счет в банке и используют для перевода. Собеседница заявила, что пенсионер является соучастником преступления и ему грозит уголовная ответственность.

«Также пенсионеру сообщили, что имеющиеся у него денежные средства являются «мечеными», так как на них нашли отпечатки пальцев преступников», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, от мужчины потребовали обналичить банковские счета и передать деньги для проверки в налоговую. Мужчина перевел 2,9 млн рублей. Ему пообещали вернуть эти деньги. Однако этого не произошло. Житель Кировской области обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.