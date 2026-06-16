25 выпускников Кировской области получили 100 баллов по литературе и химии

Школьники из Кирова Кирово-Чепецка и районов показали высокий уровень подготовки на ЕГЭ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель государственной экзаменационной комиссии Кировской области утвердил результаты единого государственного экзамена по истории, литературе и химии. Министр образования региона Наталия Бастрикова рассказала, что всего экзамен по химии сдавали 662 выпускника, по истории - 646, а по литературе - 219. При этом 25 одиннадцатиклассников показали максимальный результат. Из них 12 человек получили по 100 баллов за литературу и 13 - за химию.

По словам министра, эти достижения говорят о высоком уровне подготовки школьников и профессионализме местных педагогов. Среди отличников оказались выпускники из Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича, Слободского, а также Лебяжского и Нолинского районов, что доказывает, что качественное образование доступно ученикам из разных уголков региона, считает министр.