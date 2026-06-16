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НовостиПроисшествия16 июня 2026 12:00

Пенсионерка из Котельнича чуть не отдала мошенникам 800 тысяч рублей

Женщину остановил сотрудник банка
Мария КУЗНЕЦОВА
Злоумышленники напугали потерпевшую уголовной ответственностью.

Злоумышленники напугали потерпевшую уголовной ответственностью.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, 77-летней жительнице Котельнича позвонил незнакомец. Под видом сотрудника прокуратуры он убедил потерпевшую в том, что мошенники получили доступ к ее счетам и теперь могут финансировать террористов.

Далее пенсионерке позвонил второй незнакомец. Под видом следователя он дал потерпевшей инструкции, как избежать ответственности и спасти сбережения.

Женщина отправилась в банк, чтобы снять 800 тысяч рублей и перевести их по указанным реквизитам якобы на безопасный счет. Пенсионерку остановил сотрудник банка. Деньги остались у потерпевшей.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере) и проводят расследование.