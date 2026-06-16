Двое кировчан сломали телевизор в сауне

Граждане не стали платить за испорченную технику. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, примерно в 2 часа ночи сотрудникам поступил сигнал тревоги из сауны на улице Лепсе.

На месте специалисты обнаружили двух посетителей 1982 и 1996 годов рождения. Работница заведения объяснила, что после сеанса обнаружила сломанный телевизор.

Она попросила посетителей оплатить ущерб в размере 40 тысяч рублей, однако мужчины заявили, что техника была испорчена еще до них.

В результате росгвардейцы задержали граждан и передали их полиции для дальнейшего разбирательства.