В Слободском районе опрокинулся Opel: пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 15 июня, в Слободском районе опрокинулся Opel, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 8.35. 43-летний мужчина ехал за рулем иномарки по автодороге Сунцово – Никульчино. На первом километре Opel съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель и 46-летний пассажир.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло пять ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности шесть человек.