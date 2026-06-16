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НовостиПроисшествия16 июня 2026 7:48

В Кирове водитель сбил 69-летнюю женщину: его разыскивают

На улице Труда в Кирове водитель сбил 69-летнюю женщину и скрылся с места ДТП
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 15 июня, в Кирове водитель сбил 69-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в полдень. Неизвестный водитель ехал по улице Труда. Неподалеку от дома №58 автомобиль сбил 69-летнюю женщину.

В результате происшествия пешеход получила травмы», – говорится в сообщении.

Водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время его разыскивают.

Всего за сутки в Кировской области произошло пять ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности шесть человек.