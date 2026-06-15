Жителям Кировской области вручили государственные награды

Главе Кобринского сельского поселения объявили благодарность президента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что несколько жителей региона получили государственные награды. Глава области поздравил награжденных.

Губернатор рассказал, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации, а также распоряжение о поощрении. За заслуги в пищевой промышленности и долголетнюю честную работу почетного звания «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» удостоили Игоря Страбыкина. Он работает генеральным директором «Уржумского завода».

Кроме того, за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента объявили главе Кобринского сельского поселения Нагорского района Василю Сабитову.