В Омутнинском районе родителям погибшего участника СВО вручили Орден Мужества

Фото: пресс-служба администрации Омутнинского района

В Омутнинском районе родителям погибшего участника специальной военной операции вручили Орден Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В ходе СВО погиб Захаринский Вячеслав Денисович.

«Он до конца остался верен присяге, проявил беззаветное мужество и отвагу, защищая интересы Родины в тяжелый для страны час», – говорится в сообщении.

Согласно указу президента России Владимира Путина, военнослужащий посмертно награжден Орденом Мужества. Родителей бойца – Дениса Владимировичу и Ирине Александровне – пригласили в администрацию. Им вручили награду.