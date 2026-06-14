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НовостиПолитика14 июня 2026 15:02

В Омутнинском районе родителям погибшего участника СВО вручили Орден Мужества

Церемония прошла в местной администрации
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Омутнинского района

Фото: пресс-служба администрации Омутнинского района

В Омутнинском районе родителям погибшего участника специальной военной операции вручили Орден Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В ходе СВО погиб Захаринский Вячеслав Денисович.

«Он до конца остался верен присяге, проявил беззаветное мужество и отвагу, защищая интересы Родины в тяжелый для страны час», – говорится в сообщении.

Согласно указу президента России Владимира Путина, военнослужащий посмертно награжден Орденом Мужества. Родителей бойца – Дениса Владимировичу и Ирине Александровне – пригласили в администрацию. Им вручили награду.