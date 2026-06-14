Кировская область заняла третье место по заболеваемости «мышиной лихорадкой» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам 2025 года Кировская область заняла третье место среди российских регионов по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В целом по России заболеваемость ГЛПС составила 3,36 случая на 100 тысяч населения. За год этот показатель вырос в 1,6 раза. Максимальный уровень заболеваемости зафиксировали в Приволжском федеральном округе. Он составил 14,34 случая на 100 тысяч населения. За год этот показатель вырос в 1,6 раза.

Первое место по заболеваемости заняла Удмуртия (39,62 случая на 100 тысяч населения), а второе – Нижегородская область (14,92). На третьей строчке расположилась Кировская область. В регионе зафиксировали 16,89 случая на 100 тысяч населения. За год этот показатель увеличился в 1,3 раза.