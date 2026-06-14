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НовостиПроисшествия14 июня 2026 5:59

В Кирове утонул мужчина

В реке Вятка в Кирове обнаружили тело мужчины
Алексей ЕЛАГИН
В реке Вятка в Кирове обнаружили тело мужчины

В реке Вятка в Кирове обнаружили тело мужчины

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 13 июня, в реке Вятка в Кирове обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Трагедия произошла в Октябрьском районе. В реке Вятка обнаружили тело мужчины.

«Проводятся следственные мероприятия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло одно происшествие на водных объектах.

Ранее сообщалось, что в водоемах в Кировской области погибли два человека. В пятницу, 12 июня реке Вятка в Кирове обнаружили тело с признаками утопления в воде. Личность мужчины устанавливается. В Унинском округе тело обнаружили в субботу, 13 июня. Оказалось, что 63-летний мужчина утонул во время рыбалки. Следственный комитет проводит проверки.