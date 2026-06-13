Стали известны подробности гибели двух человек в водоемах Кировской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

Следственный комитет проводит проверки по фактам гибели двух человек в водоемах, расположенных в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, Одна из трагедий произошла в Кирове. В реке Вятка обнаружили тело мужчины. Мертвого человека заметили в Филейском затоне. Еще один смертельный случай произошел в Унинском округе. В пруду в деревне Маги обнаружили тело мужчины.

В СК уточнили, что в Кирове тело с признаками утопления в воде нашли в пятницу, 12 июня. Личность мужчины устанавливается. В Унинском округе тело обнаружили в субботу, 13 июня. Оказалось, что 63-летний мужчина утонул во время рыбалки.

По факту случившегося проводятся проверки. Следователи осмотрели места происшествий. Обстоятельства трагедий выясняются.

«По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.