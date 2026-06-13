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НовостиОбщество13 июня 2026 8:25

В Кирсе прокомментировали проблему с отмененным автобусом в Екатерину

Сейчас ведутся переговоры об устранении провалов на дороге
Алексей ЕЛАГИН
В Кирсе прокомментировали проблему отмененным автобусом в Екатерину

В Кирсе прокомментировали проблему отмененным автобусом в Екатерину

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Верхнекамского района прокомментировали проблему с отмененным автобусом из Кирса в Екатерину.

В сети жители задали вопрос об этом маршруте. Как пояснили в администрации, автодорога Кирс – Екатерина относится к лесному фонду. Объект находится в ведении Министерства лесного хозяйства Кировской области. Сейчас арендатор участков ведет переговоры с подрядчиками о способах устранения провалов на дороге.

«Решение данного вопроса находится на контроле у Администрации Верхнекамского муниципального округа. О принятых мерах по восстановлению проезжей части дороги и возобновлению автобусного маршрута сообщим дополнительно», – говорится в сообщении.