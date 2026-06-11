Кировские врачи спасли мужчину, который 91 день был на ИВЛ

Мужчина пробыл в реанимации около 100 дней, но сейчас он уже сам ходит, говорит и ест. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской областной клинической больнице рассказали о пациенте, которого врачам удалось вывести из критического состояния после почти ста дней, проведенных в реанимации. Мужчина поступил в отделение интенсивной терапии и реанимации №3 в крайне тяжелом состоянии и, по словам заведующего отделением Владимира Литвинова, находился на искусственной вентиляции легких, а также страдал острым поражением почек, которое развилось на фоне заболевания крови.

Больше трех месяцев медики круглосуточно следили за жизненными показателями пациента, поддерживали работу сердца, легких и других органов, причем на аппарате ИВЛ мужчина провел 91 день. Кроме интенсивной терапии, ему делали заместительную почечную терапию и гемосорбцию, чтобы восстановить функции почек и справиться с тяжелым состоянием организма. Заведующая нефрологическим отделением Любовь Мамаева сообщила, что сейчас пациент уже отключен от аппарата ИВЛ, самостоятельно дышит, разговаривает, общается с родными и может передвигаться. В больнице подчеркнули, что подобные случаи считаются одними из самых сложных в реаниматологии и требуют долгой и слаженной работы целой команды специалистов.