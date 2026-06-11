В Лузе у домов на Ногина почти пять месяцев лежат ветки после спила энергетиками

Народный фронт добился обещания убрать свалки, иначе обратятся в прокуратуру.

Жители Лузы уже пять месяцев бьются со свалками веток возле своих домов и серьезно опасаются пожара, потому что сухая древесина может вспыхнуть в любую минуту. Как рассказали в Народном фронте, в феврале на улице Ногина энергетики спилили ветви вблизи электропроводов, но за собой не убрали, и почти пять месяцев ветки лежат у домов. Местные жители обращались к энергетикам, но те отправляют их в городскую администрацию, а администрация отправляет обратно к энергетикам.

После того как люди обратились за помощью к общественникам, администрация города направила энергетикам официальный запрос и пообещала взять решение проблемы на контроль. Если в ближайшее время пожароопасные свалки не вывезут, Народный фронт обратится в прокуратуру.