На кировском вокзале задержали иностранца без патента

Рейд «Нелегал-2026» продолжается на объектах транспорта.

Сотрудники Кировского линейного отдела МВД на транспорте в рамках операции «Нелегал-2026» проводили массовые проверки на железнодорожном вокзале. Они остановили 35-летнего гражданина одной из соседних с Россией республик, который при въезде указал цель «работа», но патент на трудовую деятельность так и не оформил и фактически нигде не работал.

В отношении нарушителя вынесли постановление по части 2 статьи 18.8 КоАП и оштрафовали на 2 тысячи рублей. В транспортной полиции уточнили, что в рамках рейда инспекторы проверяют не только иностранцев, но и юридических лиц с предпринимателями, а также проводят профилактические беседы, объясняя мигрантам важность законопослушного поведения и уважения к россиянам. Рейды продолжаются.