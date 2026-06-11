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НовостиОбщество11 июня 2026 11:49

Гарик Богомазов выступит на Сельских спортивных играх в Куменском районе

Экс-участник группы «Отпетые мошенники» споет час, а потом начнется дискотека
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Куменский район приедет экс-«Отпетый мошенник»

В Куменский район приедет экс-«Отпетый мошенник»

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что 19 июня в деревне Парфеновщина Куменского района пройдут традиционные Сельские спортивные игры Кировской области, которые состоятся уже в 12-й раз.

Хедлайнером культурной программы станет 50-летний Гарик Богомазов, бывший участник группы «Отпетые мошенники», который сейчас выступает сольно. Согласно программе, музыкант будет петь час, после чего начнется дискотека.

Сами соревнования пройдут на стадионе в течение всего дня, а для гостей и участников обещают уху и шашлыки.