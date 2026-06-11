В праздники кировчан примут травматология, офтальмология и стоматология

Детей примут в областной больнице на Менделеева и на Производственной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав Кировской области опубликовал график работы больниц с 12 по 14 июня 2026 года. В ведомстве сообщили, что с травмами можно обращаться в круглосуточный Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии на улице Менделеева, 17, с проблемами по зрению – в круглосуточную офтальмологическую больницу на Октябрьском проспекте, 10А, а детей примут в областной детской больнице на Менделеева, 16.

Стоматологическую помощь взрослым будут оказывать с 7:30 до 20:00 в центре на улице Защитников Отечества, 92, а дети смогут обратиться в больницу на Производственной, 8. В поликлиниках региона организуют дежурный прием и работу неотложной службы: 12 и 14 июня - с 8:00 до 13:00, а 13 июня - с 8:00 до 14:00.