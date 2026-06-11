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НовостиОбщество11 июня 2026 11:33

Cream Soda выступят на Дне молодежи в Кирове 27 июня

Праздник пройдет от рассвета до рассвета на нескольких площадках
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Хедлайнерами Дня молодёжи в Кирове станет музыкальная группа Cream Soda. Фото: CREAM SODA.

Хедлайнерами Дня молодёжи в Кирове станет музыкальная группа Cream Soda. Фото: CREAM SODA.

В министерстве молодёжной политики Кировской области сообщили, что хедлайнерами Дня молодёжи, который пройдет 27 июня, станет российская электронная группа Cream Soda. Мероприятия развернутся сразу на нескольких площадках: на набережной Грина, в Александровском саду, Кочуровском парке, на пешеходной Спасской и Театральной площади, где и выступят музыканты.

Министр молодежной политики Александра Плосконосова отметила, что День молодежи - одно из главных событий города, которое создается с учетом пожеланий самих молодых людей и продлится от рассвета до рассвета. По ее словам, город превратится в молодежное пространство, где каждый сможет найти единомышленников и зарядиться энергией, а также выбрать дело по душе и сделать первый шаг в большое сообщество. Праздник традиционно завершится встречей рассвета на набережной Грина. Бесплатные билеты можно получить при регистрации через чат-бот, а возрастное ограничение отсутствует.