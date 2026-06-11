Пермячка получила наказание за распространение наркотиков в Кирове

У подсудимой изъяли более 250 граммов запрещенного вещества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, 39-летняя жительница Пермского края сама употребляла наркотики. В период с августа по октябрь прошлого года она через интернет распространяла запрещенные вещества в Кирове.

13 октября специалисты пресекли незаконную деятельность женщины. У нее изъяли более 250 граммов наркотиков.

В результате гражданку признали виновной по ч.ч. 1 и 2 ст. 228 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Суд лишил ее свободы на 7 лет 1 месяц. Отбывать срок пермячке предстоит в исправительной колонии общего режима. Кроме того, сотрудники конфисковали у нее средства связи и цифровую валюту, общая сумма которой в переводе составила 680 долларов.