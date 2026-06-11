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НовостиОбщество11 июня 2026 9:10

Сел за руль без водительских прав: житель Мурашинского района получил наказание

Житель Мурашинского района предстал перед судом за вождение без удостоверения
Мария КУЗНЕЦОВА
Машину нарушителя конфисковали. Фото: прокуратура Кировской области.

Машину нарушителя конфисковали. Фото: прокуратура Кировской области.

Как сообщает прокуратура Кировской области, днем 21 декабря прошлого года 58-летний подсудимый ехал на автомобиле ВАЗ 2108 по улицам поселка Безбожник Мурашинского района. При этом у мужчины не было водительских прав.

Его задержали сотрудники полиции. При проверке они обнаружили, что ранее гражданина уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Теперь мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей, а также запретил водить машину на 2 года. Кроме того, специалисты конфисковали автомобиль нарушителя.