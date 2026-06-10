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НовостиСпорт10 июня 2026 13:00

Виктор Булатов останется главным тренером кировского «Динамо» на следующий сезон

Тренер «Динамо» Киров Виктор Булатов продлил контракт на следующий сезон
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Виктор Булатов продлил контракт с футбольным клубом на следующий сезон.

Виктор Булатов продлил контракт с футбольным клубом на следующий сезон.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с генеральным директором футбольного клуба «Динамо» Киров Егором Дрожачих и главным тренером команды Виктором Булатовым, который продлил контракт с клубом на следующий сезон. Глава региона пожелал тренеру удачи, а команде - победы в последнем туре. Ему вручили футболку «Динамо» с номером 100.

Губернатор напомнил, что в мае Булатов отметил важный юбилей - 100 матчей на посту главного тренера. Отмечается, что Булатов готов работать дальше, тренировать команду и добиваться новых побед.

Соколов отметил, что в 2022 году клуб возродили на радость болельщикам. Булатов поверил в команду и возглавил тренерский штаб. За это время «Динамо» поднялось из Дивизиона Б и досрочно вышло в группу «Золото» - самый сильный дивизион Второй лиги. В этом сезоне команда ни разу не проиграла на выезде. Губернатор назвал это заслугой игроков и тренерского штаба, а также результатом поддержки болельщиков и области. Он подчеркнул, что сама команда - гордость региона и ориентир для тысяч мальчишек.