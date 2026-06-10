13 педагогов Кировской области получили премии правительства по 100 тысяч рублей

Среди лауреатов - воспитатели, логопеды, дефектологи, педагоги-психологи и мастера производственного обучения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Кировской области опубликовало распоряжение о присуждении премий победителям конкурса «Учитель года Кировской области» в 2026 году. Каждый из 13 лауреатов получит по 100 тысяч рублей.

В номинации «Учитель года» победил Александр Чертищев, преподаватель основ безопасности и защиты Родины из школы №54 имени Романа Ердякова города Кирова. В номинации «Молодой учитель» премию получила Ирина Коновалова, учитель английского языка из школы №23 Кирова. Среди воспитателей лучшей признана Кристина Пэм из детского сада «Солнышко» города Слободского. В номинации «Молодой воспитатель» победила Екатерина Салтанова из детского сада №4 «Ромашка» города Белая Холуница.

Премии также присуждены в номинациях «Учитель-дефектолог» (Вера Дерендяева из школы-интерната для детей с ОВЗ города Кирова), «Учитель-логопед» (Елена Вершинина из школы №18 Кирова), «Сердце отдаю детям» (Юлия Ушакова из центра «Лабиринт» Кирова). В номинации «Педагог-психолог» победила Алена Токарева из детского сада «Надежда» Кирово-Чепецка. Лауреатом в номинации «Педагог-наставник» стала Анжелика Козлова из Кировского педагогического колледжа. В номинации «Молодой классный руководитель» премию получила Юлия Бушуева, учитель начальных классов школы №25 Кирова.

Среди мастеров производственного обучения лучшим признан Артем Коврижных из Слободского технологического техникума. В номинации «Преподаватель профессионального цикла» победила Ирина Туснолобова из Нолинского техникума механизации сельского хозяйства. И в номинации «Первый учитель» премию присудили Ксении Стец, учителю начальных классов школы №2 города Лузы.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.