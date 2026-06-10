Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 7:58

На границе Кировской области с Пермским краем и Коми прошел торнадо

Смерч уничтожил больше 700 гектаров леса 28 мая
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Спутниковые снимки показали, что почва перемешана со стволами деревьев.

Спутниковые снимки показали, что почва перемешана со стволами деревьев.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Группа «Опасные природные явления» сообщила о двух сильных смерчах на границе Кировской области с Пермским краем и Республикой Коми. Повреждения от них удалось зафиксировать с помощью спутниковых снимков Sentinel-2.

Смерчи сформировались днем 28 мая над Верхнекамским районом Кировской области. Они двигались на северо-запад, в сторону Коми. Один из них оказался гигантским - его максимальная ширина достигла 1100 метров. Метеорологи подчеркивают, что это один из самых мощных торнадо на всей европейской территории России в XXI веке.

Стихия уничтожила больше 700 гектаров леса. На снимках из космоса видно, что на месте происшествия полностью исчезла вся зеленая растительность, а почва перемешана с древесными стволами.