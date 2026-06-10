На границе Кировской области с Пермским краем и Коми прошел торнадо

Спутниковые снимки показали, что почва перемешана со стволами деревьев. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Группа «Опасные природные явления» сообщила о двух сильных смерчах на границе Кировской области с Пермским краем и Республикой Коми. Повреждения от них удалось зафиксировать с помощью спутниковых снимков Sentinel-2.

Смерчи сформировались днем 28 мая над Верхнекамским районом Кировской области. Они двигались на северо-запад, в сторону Коми. Один из них оказался гигантским - его максимальная ширина достигла 1100 метров. Метеорологи подчеркивают, что это один из самых мощных торнадо на всей европейской территории России в XXI веке.

Стихия уничтожила больше 700 гектаров леса. На снимках из космоса видно, что на месте происшествия полностью исчезла вся зеленая растительность, а почва перемешана с древесными стволами.