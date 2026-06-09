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НовостиПроисшествия9 июня 2026 9:00

Конфисковали 1,3 млн рублей: слобожанин получил наказание за пьяное вождение

Житель Слободского предстал перед судом за повторное пьяное вождение
Мария КУЗНЕЦОВА
Ранее мужчина отдал свою машину третьему лицу для погашения долга. Фото: прокуратура Кировской области.

Ранее мужчина отдал свою машину третьему лицу для погашения долга. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, 8 октября прошлого года 48-летний подсудимый ехал на автомобиле Mitsubishi Outlander по дороге в Слободском. При этом мужчина был пьян.

Его остановили сотрудники ГАИ. При проверке они обнаружили, что ранее гражданина уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

В результате мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года. Кроме того, специалисты хотели конфисковать автомобиль нарушителя, однако тот заявил, что ранее отдал свою машину третьему лицу в счет погашения долга.

Тогда сотрудники взыскали с мужчины стоимость переданного автомобиля - 1,3 млн рублей.