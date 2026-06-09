Следователи выясняют обстоятельства пожара в Белой Холунице, где погибли двое мужчин и женщина

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух мужчин и женщины в результате пожара, который произошел в Белой Холунице в ночь на вторник, 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, на улице Полевой загорелся двухэтажный частный дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате пожара погибли три человека. На месте происшествия обнаружили тела супругов пенсионеров и их родственника. Дом и хозпостройка сгорели полностью.

В СК рассказали, что погибшие – 64-летний и 68-летний мужчины, а также 64-летняя женщина. По факту случившегося сотрудники ведомства проводят проверку. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

«Точная причина пожара будет установлена после проведения необходимых исследований», – говорится в сообщении.