Предложили перейти в новый чат УК: мошенники украли у кировчанина 910 тысяч рублей

Кировчанин получил ссылку на новый чат УК и отдал мошенникам 910 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 72-летнего жителя Кирова 910 тысяч рублей под предлогом перехода в новый чат управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанин получил в мессенджере сообщение о необходимости перехода в новый чат управляющей компании. Для этого от горожанина потребовалось прислать на прилагаемый номер код из смс. После этого неизвестные получили доступ к аккаунту мужчины на портале «Госуслуг».

Далее жителю Кирова стали звонить неизвестные, представлявшиеся сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга и других ведомств. Они заявили, что деньги горожанина могут украсть. Для того, чтобы предотвратить это, мужчину убедили перевести через банкомат 910 тысяч рублей. Далее кировчанин пытался отправить еще 1,2 млн рублей, но его остановили работники банка.

«На место прибыли сотрудники полиции и окончательно убедили мужчину в том, что он подвергается воздействию мошенников. Возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.