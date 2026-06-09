Стали известны подробности пожара с тремя погибшими в Белой Холунице

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

Жертвами пожара, который произошел в Белой Холунице в понедельник, 8 июня, стали супружеская пара и их родственник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Как сообщалось ранее, на улице Полевой загорелся частный жилой дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате пожара погибли три человека.

В МЧС рассказали, что дом был двухэтажным. Когда на место прибыли пожарные, здание было объято пламенем.

«В ходе тушения были обнаружены тело хозяев дома: супругов пенсионеров и их родственника», – рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что дом и хозпостройка сгорели полностью. Причина пожара выясняется.