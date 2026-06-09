В Кировской области из-за ливня и града рухнули деревья

В микрорайоне Каринторф из-за ливня и града рухнули деревья, несколько домов остались без света. Фото: пресс-служба администрации города.

В администрации Кирово-Чепецка сообщили о последствиях непогоды в микрорайоне Каринторф. Там вечером 8 июня там прошел сильный ливень с градом и порывистым ветром. В результате рухнуло несколько деревьев.

На улице Октябрьской, 7 сосну вырвало с корнем. Падающее дерево чудом не задело двухэтажный жилой дом и проходившую рядом теплотрассу. На место приехали спасатели и помогли жителям распилить ствол. На улице Кооперативной, 2 тоже упало дерево, которое горожане убрали его сами. На улице Октябрьской, 13 береза рухнула прямо на теплотрассу. По словам чиновников, видимых повреждений нет, спасатели постарались убрать дерево аккуратно.

Несколько домов остались без электричества. Восстановительные работы в микрорайоне продолжаются. В комментариях жители рассказали, что на перекрестке Кооперативной и Советской сильно наклонился столб «Ростелекома». Судя по снимкам, упавшее дерево зацепило провода, которые потянули за собой столб. Горожане также пожаловались, что давно просили администрацию спилить аварийные деревья, но их так и не тронули.