Общая площадь жилья в Кировской области достигла 36,7 млн квадратных метров

В городах жилплощади в 2,6 раза больше чем в селах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировстат опубликовал данные о жилищном фонде региона на конец 2025 года. Так, общая площадь всех жилых помещений составила 36,7 миллиона квадратных метров. За год этот показатель вырос больше чем на 400 тысяч квадратных метров.

Также в регионе постоянно увеличивается доля жилья, которое находится в частной собственности граждан и компаний. К концу 2025 года удельный вес частных квартир приблизился к 92 процентам.

Отмечается, что в городах и поселках городского типа доля частной жилплощади выше, чем в сельской местности - 94 процента против 84 процентов. На увеличение частного фонда сильно повлияла приватизация. За 2025 год в области приватизировали 1,4 тысячи жилых помещений: квартир, комнат в коммуналках и частных домов. Их общая площадь составила почти 60 тысяч квадратных метров.

Городского жилья в области в 2,6 раза больше, чем сельского. По доле городского жилфонда среди регионов Приволжского федерального округа Кировская область заняла пятое место.

Почти половина всего жилищного фонда региона (42 процента) приходится на кирпичные дома. На втором месте - деревянные постройки, на третьем - панельные. На конец 2025 года в области насчитывалось 735 тысяч квартир, из них почти 40 процентов - двухкомнатные, 32 процента - однокомнатные, 25 процентов - трехкомнатные.