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НовостиПроисшествия9 июня 2026 5:06

В Белой Холунице горел дом: погибли три человека

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В понедельник, 8 июня, в Белой Холунице горел частный дом, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

На улице Полевой загорелся частный жилой дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

«Погибли 3 человека», – сообщили в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что на месте происшествия работали 11 человек и четыре единицы техники.

«Причина устанавливается», – говорится в сообщении.