Кировчанин финансировал экстремистскую организацию: его будут судить

Житель Кирова пойдет под суд за финансирование экстремистской организации Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове местного жителя 1964 года рождения обвиняют в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанин переводил деньги организации, деятельность которой запрещена в России. Этот факт задокументировали полицейские. Поэтому в отношении горожанина было возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

«Кроме того, гражданин будет привлечен к уголовной ответственности за попытку уничтожения улик, которую он предпринял во время следствия», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что дело направили в суд.