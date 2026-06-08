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НовостиПроисшествия8 июня 2026 13:36

Кировчанин финансировал экстремистскую организацию: его будут судить

Житель Кирова пойдет под суд за финансирование экстремистской организации
Алексей ЕЛАГИН
Житель Кирова пойдет под суд за финансирование экстремистской организации

Житель Кирова пойдет под суд за финансирование экстремистской организации

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове местного жителя 1964 года рождения обвиняют в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанин переводил деньги организации, деятельность которой запрещена в России. Этот факт задокументировали полицейские. Поэтому в отношении горожанина было возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

«Кроме того, гражданин будет привлечен к уголовной ответственности за попытку уничтожения улик, которую он предпринял во время следствия», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что дело направили в суд.