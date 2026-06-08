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НовостиОбщество8 июня 2026 13:19

Соколов раскритиковал чиновников Котельничского района за срыв поручения

Губернатор Кировской области пригрозил проверкой из-за школы в селе Макарье
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Благоустройство школьной территории в Макарье не сдвинулось с места за два года.

Благоустройство школьной территории в Макарье не сдвинулось с места за два года.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Кировской области Александр Соколов высказал недовольство в адрес чиновников из Котельничского района, которые затянули с исполнением одного из его поручений. Речь идет о благоустройстве территории возле школы в местном селе Макарье. Распоряжение по поводу этого участка было дано еще в 2024 году.

Деньги должен был выделить регион, а районным властям следовало заняться оформлением документов, но за два года дело так и не сдвинулось. Тогда Соколов распорядился, чтобы министерство внутренней политики взяло этот вопрос под свой контроль. Губернатор добавил, что такое поведение называется безответственностью. Он также пригрозил, что если за месяц поручение не выполнят, то начнется оценка работы чиновников.