Приставы арестовали счета и запретили сделки с квартирой должницы из Омутнинска

Запрет на продажу квартиры заставил должницу расплатиться по счетам. Фото: Алексей ФОКИН.

В отделение судебных приставов по Омутнинскому району попало сводное исполнительное производство против 40-летней местной жительницы, общая сумма долгов которой (невыплаченные налоги, просроченные кредиты и другие требования взыскателей) перевалила за 550 тысяч рублей.

Пристав несколько раз отправлял должнице официальные уведомления с просьбой прийти на прием. Во время личной встречи ей подробно объяснили ее права и обязанности, а также рассказали, что будет, если она продолжит уклоняться от возврата денег, а именно какой комплекс принудительных мер предусмотрен федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Но женщина не послушала пристава и продолжала избегать своих обязательств. Тогда в дело пошли жесткие меры: вынесли постановления об аресте денег на ее банковских счетах и наложили запрет на любые регистрационные действия с ее квартирой. Это полностью исключило возможность продать, подарить, сдать в залог или как-то иначе распорядиться недвижимостью до того момента, как долг будет погашен полностью.

Ограничения сработали быстро. Поняв, что не может свободно пользоваться своими сбережениями и имуществом, должница в кратчайший срок перевела всю сумму основного долга и оплатила исполнительский сбор. После этого производства закрыли в связи с фактическим исполнением, а все запреты сняли.