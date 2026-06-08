Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2026 13:17

Приставы арестовали счета и запретили сделки с квартирой должницы из Омутнинска

Жительница Омутнинского района выплатила полмиллиона после ареста имущества
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Запрет на продажу квартиры заставил должницу расплатиться по счетам.

Запрет на продажу квартиры заставил должницу расплатиться по счетам.

Фото: Алексей ФОКИН.

В отделение судебных приставов по Омутнинскому району попало сводное исполнительное производство против 40-летней местной жительницы, общая сумма долгов которой (невыплаченные налоги, просроченные кредиты и другие требования взыскателей) перевалила за 550 тысяч рублей.

Пристав несколько раз отправлял должнице официальные уведомления с просьбой прийти на прием. Во время личной встречи ей подробно объяснили ее права и обязанности, а также рассказали, что будет, если она продолжит уклоняться от возврата денег, а именно какой комплекс принудительных мер предусмотрен федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Но женщина не послушала пристава и продолжала избегать своих обязательств. Тогда в дело пошли жесткие меры: вынесли постановления об аресте денег на ее банковских счетах и наложили запрет на любые регистрационные действия с ее квартирой. Это полностью исключило возможность продать, подарить, сдать в залог или как-то иначе распорядиться недвижимостью до того момента, как долг будет погашен полностью.

Ограничения сработали быстро. Поняв, что не может свободно пользоваться своими сбережениями и имуществом, должница в кратчайший срок перевела всю сумму основного долга и оплатила исполнительский сбор. После этого производства закрыли в связи с фактическим исполнением, а все запреты сняли.