Жительнице кировского поселка Ганино объявили предостережение за коз и кур

Содержание коз и кур без ограждения сочли нарушением. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю вынесло предостережение одной из жительниц поселка Ганино в черте Кирова. Причиной стали нарушения ветеринарных правил.

Проверка прошла 28 мая после того, как в ведомство поступила жалоба. Специалисты осмотрели территорию личного подсобного хозяйства, где женщина держит четырех кур и коз.

Во время осмотра выяснилось, что участок не оборудован забором, который не пускал бы на территорию диких животных. По данным Россельхознадзора, это не соответствует ветеринарным требованиям и правилам содержания сельскохозяйственных животных.

По итогам проверки 2 июня хозяйке объявили предостережение и ее предупредили о недопустимости нарушений обязательных норм в области ветеринарии.