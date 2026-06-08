Кировские девятиклассники чаще всего выбирали географию и информатику на ОГЭ

Результаты ОГЭ по выбору объявят в Кирове не позже 17 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области подвели итоги основного дня сдачи ОГЭ по тем предметам, которые ученики выбирают сами. Так, самыми востребованными дисциплинами оказались география - на нее пришли 3 тысячи 70 человек, и информатика, которую выбрали 2 тысячи 404 участника. В регионе работал 161 пункт для проведения экзаменов.

В министерстве образования области обнародовали данные по регистрации на ОГЭ по выбору. Лидером стала география, на втором месте оказалась информатика. На предметы естественно-научного цикла (физику, химию и биологию) в сумме зарегистрировались 3 тысячи 438 выпускников. Остальные дисциплины набрали меньше ста человек: историю выбрали 235, английский язык - 56, литературу - 55.

Экзамены принимали на базе 161 пункта в школах и других образовательных учреждениях региона. Директор Центра оценки качества образования Галина Маренина (это учреждение подчиняется министерству образования) рассказала, что весь процесс контролировали через личный кабинет пункта проведения экзаменов - специальную программу для организации государственной итоговой аттестации. Там проставляли статусы этапов: «экзамены успешно начались», «экзамены завершены», «материалы переданы в региональный центр обработки информации».

Результаты ОГЭ от 5 июня объявят не позже 17 июня. В ведомстве также напомнили, что резервные дни назначены на 3 и 6 июля. На них имеют право сдавать предметы по выбору те участники, кто не явился в основной день по уважительной причине (нужно подтвердить документами), не дописал работу из-за болезни или получил не больше двух двоек.