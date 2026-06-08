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НовостиОбщество8 июня 2026 12:31

Кировская область оказалась на 64 месте по доступности бензина

В рейтинге регионов по покупке топлива Кировская область заняла 64 строчку
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жители Кировской области могут купить на зарплату 953 литра АИ-92.

Жители Кировской области могут купить на зарплату 953 литра АИ-92.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты подготовили свежее исследование о том, в каких регионах России топливо доступнее для населения. Издание «РИА Новости» опубликовало соответствующий рейтинг, в котором Кировская область расположилась в нем на 64-м месте.

Если взять среднюю чистую зарплату жителя региона, на нее можно приобрести 953 литра бензина марки АИ-92. Цена этого топлива в апреле доходила до 62,57 рубля за литр, а за год она выросла на 13,6%.

Для сравнения: лидерами списка стали Москва, Чукотка и Ямал, а в самом хвосте оказались Ингушетия, Чечня и Дагестан.