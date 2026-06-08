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НовостиОбщество8 июня 2026 12:03

Жителей Кировской области предупредили о грозах и сильном ветре

В Кировской области ожидаются ливни с градом и порывы до 22 метров в секунду
Дарья КИНЗИКЕЕВА
МЧС советует кировчанам держаться подальше от деревьев и линий электропередач.

МЧС советует кировчанам держаться подальше от деревьев и линий электропередач.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Гидрометцентра сообщили, что днем и вечером в понедельник в отдельных районах Кировской области возможны грозы, сильный ветер с порывами от 17 до 22 метров в секунду, ливневые дожди и град.

В региональном управлении МЧС дали несколько советов жителям. Специалисты рекомендуют держаться подальше от линий электропередач, деревьев и плохо укрепленных конструкций. Рядом с ними не стоит оставлять и свои машины. Если началась гроза, лучше отключить наружные антенны и обесточить электроприборы.