Жителей Кировской области предупредили о грозах и сильном ветре

МЧС советует кировчанам держаться подальше от деревьев и линий электропередач. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Гидрометцентра сообщили, что днем и вечером в понедельник в отдельных районах Кировской области возможны грозы, сильный ветер с порывами от 17 до 22 метров в секунду, ливневые дожди и град.

В региональном управлении МЧС дали несколько советов жителям. Специалисты рекомендуют держаться подальше от линий электропередач, деревьев и плохо укрепленных конструкций. Рядом с ними не стоит оставлять и свои машины. Если началась гроза, лучше отключить наружные антенны и обесточить электроприборы.