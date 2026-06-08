В Оричевском районе «Лада» врезалась в дерево: пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В пятницу, 5 июня, в Оричевском районе «Лада Приора» врезалась в дерево, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в пять вечера. 67-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по автодороге Киров – Советск – Яранск. На 42-м километре легковушка съехала с проезжей части. После этого отечественный автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали три человека. В частности, травмы получил водитель авто. Кроме того, в аварии пострадали 80-летняя и 66-летняя пассажирки.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за период с 5 по 7 июня в Кировской области произошло 13 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 15 человек, еще один погиб.