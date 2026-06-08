В Слободском районе «Лада» насмерть сбила 54-летнюю женщину

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В воскресенье, 7 июня, в Слободском районе «Лада Приора» насмерть сбила 54-летнюю женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла в 22.45. 19-летний молодой человек ехал за рулем «Лады» по федеральной трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На 642-м километре легковушка сбила 54-летнюю женщину.

«В результате происшествия пешеход погибла», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за период с 5 по 7 июня в Кировской области произошло 13 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 15 человек, еще один погиб.