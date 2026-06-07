Кировчане подали более 70 заявок на конкурс «Родная игрушка»

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Жители Кировской области подали на конкурс «Родная игрушка» более 70 заявок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Цель проекта – поддержка авторов, разработчиков и производителей детских игр и игрушек. Уточняется, что речь идет о продукции, предназначенной для воспитания и образования детей.

«Отметим, что в конкурсе три номинации – «Идеи игр и игрушек», «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция», – говорится в сообщении.

Отравить работы по первой номинации можно до 28 июня, а по двум другим – до 14 августа. По итогам конкурса определят до 15 победителей. Им окажут помощь в создании и доработке прототипов от наставников. Кроме того, у победителей будет возможность представить свои разработки производителям.