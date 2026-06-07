Первый канал рассказал о Великорецком крестном ходе с участием 30 тысяч человек

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Первый канал выпустил сюжет о Великорецком крестном ходе в Кировской области, в котором приняло участие более 30 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В программе «Доброе утро» вышел репортаж о начале Великорецкого крестного хода. Журналисты рассказали об истории этого мероприятия. Они также пообщались с участниками. Вместе с паломниками сотрудники Первого канала дошли до Макарья.

Великорецкий крестный ход начался в среду, 3 июня. В нем участвуют не только местные жители. На это мероприятие приезжают люди из других регионов и даже стран. В субботу, 6 июня, на берегу реки Великой в Великорецком прошло главное богослужение крестного хода. В нем приняли участие 37 тысяч человек.