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НовостиОбщество6 июня 2026 15:05

Еще 41 кировчанин помог мошенникам обогатиться

38 миллионов рублей за неделю жители Кировской области отдали мошенникам
Петр МАКСИМОВ
Злоумышленники представляются сотрудниками крупных ведомств.

Злоумышленники представляются сотрудниками крупных ведомств.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю 41 житель Кировской области стал жертвой дистанционных хищений. С начала года пострадали уже 1 734 жителя региона.

Суммарно с начала года мошенники отняли у кировчан уже свыше 600 миллионов рублей. Только за последние семь дней жертвы перевели им 38 миллионов 300 тысяч рублей.

Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ, налоговой, ЦБ, почты и других учреждений, - сообщают в прокуратуре Кировской области.

Жителей региона призывают не поддаваться на уловки.