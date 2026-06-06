Еще 41 кировчанин помог мошенникам обогатиться

Злоумышленники представляются сотрудниками крупных ведомств. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю 41 житель Кировской области стал жертвой дистанционных хищений. С начала года пострадали уже 1 734 жителя региона.

Суммарно с начала года мошенники отняли у кировчан уже свыше 600 миллионов рублей. Только за последние семь дней жертвы перевели им 38 миллионов 300 тысяч рублей.

Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ, налоговой, ЦБ, почты и других учреждений, - сообщают в прокуратуре Кировской области.

Жителей региона призывают не поддаваться на уловки.