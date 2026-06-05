В Кирове резко затормозил автобус: пострадала женщина

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 4 июня, в Кирове 85-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса ПАЗ. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошла в 12.15. Автобус №53 ехал по Октябрьскому проспекту. Около дома №84 ПАЗ резко затормозил. Из-за этого в салоне упала 85-летняя женщина.

«В результате происшествия пассажир получила травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности два человека.