В Кировской области откроют 32 муниципальных и 6 частных пляжей

Спасатели проверяют инфраструктуру и организуют дежурства для безопасности отдыхающих. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что этим летом в Кировской области откроются 38 пляжей. Из них 32 - муниципальные, а 6 - частные.

В Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России уже поступило 26 заявлений-деклараций от органов местного самоуправления, которые владеют пляжами. Заместитель начальника главного управления МЧС по Кировской области Сергей Плетенев пояснил, что декларация подтверждает готовность зоны отдыха. Она должна соответствовать требованиям правил охраны жизни людей на водных объектах.

Среди уже задекларированных пляжей - в Кирове на реке Вятке в районе старого моста, в Кирово-Чепецке на реке Чепце, в Слободском на Вятке, в Белой Холунице (два пляжа на пруду), в Яранске на пруду, в Лузе на реке Лузе, в поселке Мурыгино Юрьянского района на Вятке и в других населенных пунктах.

Работа по подготовке к пляжному сезону продолжается. Спасатели и ответственные службы проверяют инфраструктуру, организуют дежурства и проводят профилактические мероприятия, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.