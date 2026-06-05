На Великорецком крестном ходу с дистанции сняли 49 паломников

Спасатели оказывали первую помощь при мелких травмах и искали потерявшихся. Фото: МЧС по Кировской области.

На третий день Великорецкого крестного хода рано утром - в 3 часа - участники отправились из села Монастырское в село Горохово. В старинное село они пришли к 7 часам. После привала паломники стартовали на переход до главной цели маршрута - села Великорецкого. В 16 часов крестоходцев будут встречать на Великорецком подворье. Завтра, 6 июня, там пройдут основные события крестного хода, в том числе освящение воды в источнике и реке Великой.

Прошлый день, 4 июня, дался паломникам тяжело. Из-за частых дождей дорога раскисла и осложнила и без того трудный путь. В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области рассказали, что спасатели сводного отряда оказывали крестоходцам первую помощь при мелких травмах, разыскивали потерявшихся. По медицинским показаниям 49 паломников эвакуировали с помощью вездеходной техники до мест, где дежурили машины скорой помощи.

Сегодня, 5 июня, с 16:30 до 17 часов от Свято-Серафимовского собора Кирова будут отправлять автобусы в село Великорецкое.