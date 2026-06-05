Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В настоящее время Кировская область входит в число лидеров по реализации национальных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На совещании у вице-премьера России Дмитрия Григоренко Кировская область была отмечена как один из лидеров реализации нацпроектов по итогам 2025 года. В мероприятии принял участие губернатор региона Александр Соколов.

По уровню достижения целей национального развития в 2025 году Кировская область вошла в первую десятку субъектов федерации. Кроме того, регион занял 15-е место по уровню исполнительской дисциплины реализации мероприятий региональной программы цифровой трансформации.

По итогам 1 квартала 2026 года согласно данным федеральной информационной системы «Управление» по уровню достижения целей нацпроектов Кировская область вышла на третье место в рейтинге субъектов России.

В 2026 году на территории области реализуется 44 региональных проекта. Они входят в состав 12 нацпроектов. На выполнение работ выделили почти 23 млрд рублей.

Лидером по капиталоемкости является национальный проект «Инфраструктура для жизни». В 2026 году по этому нацпроекту в регионе возводится детский сад на улице Торфяной в Кирове; строится тоннель в Нововятском районе Кирова; ремонтируются автомобильные дороги (102,6 км) и пять мостов; благоустраиваются 60 общественных пространств; реализуются масштабные проекты по благоустройству в городах Белая Холуница, Кирс, Котельнич, Слободской, Омутнинск, Луза и пгт Ленинское и другие.

Второй по капиталоемкости – национальный проект «Семья». В рамках этого нацпроекта оказываются меры социальной поддержки: ежемесячные выплаты мамам на первого ребенка, региональный семейный капитал для многодетных семей, компенсация расходов на оплату ЖКУ и выплаты на приобретение твердого топлива. Ведется капитальный ремонт шести детских садов (в Яранске, Мурашах, Зуевке, пгт Фаленки и поселке Ленинская Искра); завершен капремонт в детском саду поселка Торфяной Оричевского района; реконструируется здание музыкальной школы в пгт Оричи; ремонтируются дома культуры в поселке Речной Куменского района, селе Бисерово Афанасьевского района, селе Кстинино Кирово-Чепецкого района, а также музей в пгт Подосиновец.